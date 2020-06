O PSD vai abster-se na quarta-feira na votação do Orçamento Suplementar na generalidade, viabilizando o documento, disse à Lusa fonte oficial do partido.

A decisão foi tomada esta terça-feira na reunião da Comissão Política Nacional do partido.

Também BE e PCP já admitiram viabilizar nesta primeira fase o documento, que será debatido em plenário na quarta-feira e votado na generalidade.

A partir de quinta-feira arranca a fase de especialidade que se estenderá até à próxima semana.

Em 24 de junho, termina o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração à proposta de Lei do Governo, e os dois dias seguintes destinam-se à elaboração e distribuição dos guiões de votações na especialidade.

Para dia 30 de junho, está marcada a votação na especialidade, com eventual continuação para o dia seguinte, 01 de julho.

O processo deverá encerrar-se com a votação final global do documento apresentado pelo Governo, às 10:00 do dia 03 de julho.

A proposta de Orçamento Suplementar para este ano prevê um défice de 6,3% e um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 134,4%.

O documento, que surge como resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19, reflete o Programa de Estabilização Económica e Social e prevê, entre outras medidas, um reforço adicional do orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 500 milhões de euros.