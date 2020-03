O segundo teste à Covid-19 realizado ao Presidente da República deu negativo e Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar “ainda esta tarde” a trabalhar a partir do Palácio de Belém, anunciou a Presidência.

“O Presidente da República fez hoje o segundo teste ao Covid-19, decorridos 15 dias sobre a sessão com alunos da escola de Idães, Felgueiras. O resultado do teste foi negativo” , lê-se numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República.

A mesma nota dá conta igualmente que Marcelo Rebelo de Sousa, que estava em quarentena voluntária em casa desde 8 de março, “irá trabalhar, ainda esta tarde, para o Palácio de Belém”, em Lisboa.

O Presidente da República realizou o primeiro teste ao novo coronavirus no dia 09, e deu negativo.

Horas antes da informação sobre a realização do teste, a Presidência da República havia anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa tinha suspendido a agenda por duas semanas e iria permanecer em casa sob monitorização, "apesar de não apresentar nenhum sintoma" de infeção pelo novo coronavírus.

A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira anterior, no Palácio de Belém, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

"Atendendo ao que se sabe hoje e não se sabia na terça-feira passada, tendo ouvido as autoridades de saúde, o Presidente da República, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas. O mesmo fará com deslocações previstas ao estrangeiro", lê-se na nota emitida por Belém na altura.