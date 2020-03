O Governo decretou a requisição civil no Porto de Lisboa por considerar que não foram assegurados os serviços mínimos na greve dos estivadores, pondo em risco o abastecimento de Lisboa, Açores e Madeira, informou em comunicado.

"Perante o incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, decidiu o Conselho de Ministros determinar a requisição civil, de forma proporcional e na medida do necessário para assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis e o funcionamento de setores vitais da economia nacional, em particular das regiões autónomas dos Açores e da Madeira", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Segundo o executivo, tanto o SEAL – Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, que convocou a greve, como os trabalhadores abrangidos não asseguraram os serviços mínimos fixados, pondo em risco o abastecimento de Lisboa e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O Governo acrescenta que "o caráter excecional da requisição civil fica ainda a dever-se ao atual quadro de contingência decorrente do surto COVID-19, no âmbito do qual se constatou já uma afluência extraordinária de pessoas aos supermercados e farmácias, que motivou uma rutura de 'stocks'".

No comunicado hoje divulgado, o Governo diz que respeita o direito à greve “de forma inequívoca”, mas que também tem de “defender os interesses de todos os portugueses, sobretudo numa altura tão excecional” de crise sanitária, justificando os serviços mínimos com a necessidade de garantir o abastecimento das regiões autónomas, “que não dispõem de meios alternativos de transporte”, e também com o “contexto atual de incerteza sobre a evolução do surto COVID-19 e a necessidade redobrada de assegurar um adequado nível do abastecimento de bens indispensáveis à satisfação de necessidades sociais impreteríveis em alguns setores”.

“O não cumprimento dos serviços mínimos e a necessidade de assegurar o abastecimento das nossas populações obriga-nos a recorrer a este instrumento legal limite”, disse o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, citado em comunicado.

Ainda segundo o executivo, a requisição civil é tomada “de forma proporcional e na medida do necessário para assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis e o funcionamento de setores vitais da economia nacional, em particular das regiões autónomas dos Açores e da Madeira”.

O SEAL – Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística anunciou esta segunda-feira o prolongamento da greve no Porto de Lisboa contra o que considera ser um "despedimento coletivo encapotado".

"Vamos prolongar a greve total iniciada no dia 09 de março porque, na prática, nada foi alterado. Mantêm-se o atraso no pagamento de salários e o incumprimento do acordo salarial de 2018, a par do pedido de insolvência da A-ETPL, Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa", disse à agência Lusa o presidente do SEAL, António Mariano.

Governo dos Açores satisfeito

O Governo dos Açores declarou-se satisfeito com a requisição civil decidida para o Porto de Lisboa, acrescentando que na segunda-feira e hoje deram-se os alertas "mais graves" no acompanhar da greve dos estivadores.

"O alerta mais grave foi na segunda-feira e hoje, mas o Governo da República reagiu em menos de 48 horas e recorreu ao instrumento da requisição civil. (...) Foi com enorme satisfação que soubemos desta medida", declarou à agência Lusa a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha.

Sublinhando que, "no papel", os serviços mínimos estabelecidos para este período de greve "não anteviam qualquer constrangimento", a governante reconheceu temer o escalar de problemas com o não cumprimento dos referidos serviços mínimos.

"Isto poderia escalar para mais situações e não podemos neste momento não ter o abastecimento às ilhas", considerou Ana Cunha.

A secretária regional garantiu ainda que, mesmo no atual cenário de pandemia de Covid-19, não existe qualquer rutura de 'stocks' na região, mesmo nas ilhas das Flores e do Corvo, que a juntar a este cenário têm ainda problemas devido à destruição recente do porto das Lajes das Flores.