O Partido Socialista afastou, nesta quarta-feira, o cenário de eleições autárquicas no inverno, como defende o PSD, por considerar que nessa altura a situação epidemiológica é menos favorável.

Todos os epidemiologistas têm dito que o inverno, nomeadamente as condições climáticas de novembro, dezembro e janeiro, são condições menos defensáveis para a realização de atos eleitorais", afirmou José Luís Carneiro, durante uma curta conferência de imprensa para anunciar a posição do partido sobre as eleições autárquicas e o porquê de ainda nenhum candidato ter sido anunciado.

O PS mantém, assim, que as eleições devem realizar-se na data prevista.

O que será desejável é que entre o fim de setembro e o princípio de outubro possamos realizar as eleições", indicou.

Quanto aos candidatos, José Luís Carneiro lembrou que, neste momento, a maior parte dos autarcas "está concentrada" no combate à pandemia, no processo de vacinação e na recuperação económica, bem como o partido e o Governo, pelo que "até ao fim de março, primeira quinzena de abril" serão apresentadas as candidaturas.