O Governo não hesitou e puxou mesmo o travão de mão: o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que vai agravar as restrições para combater a covid-19 no Ano Novo.

"Não estamos hoje no ponto onde desejávamos estar para podermos encarar o Natal com total tranquilidade", começou por referir, numa declaração ao país após o Conselho de Ministros.

António Costa enumerou duas elações da evolução da pandemia no país: os festejos de Natal "têm que decorrer com máximo cuidado" e "serão adotadas medidas de máxima contenção no Ano Novo".

Desta forma, o primeiro-ministro assinalou que o Governo procurou por um equilíbrio "entre a proteção da saúde pública e a proteção das nossas liberdades", que passa por "proteger o Natal, com o sacrifício da passagem de ano".

Temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo", afirmou Costa, acrescentado que esta é uma medida contrária à que o Governo anunciou há 15 dias.

Segundo apurou a TVI, o recolher obrigatório no dia 31 de dezembro, noite de passagem de ano, será às 23:00. Já nos dias 1, 2, e 3 janeiro haverá recolher obrigatório às 13:00. As medidas serão aplicadas em todo o país, independentemente do grau de risco de cada concelho.

Natal sem limite de pessoas

O primeiro-ministro admitiu que impor um número limite de pessoas por lei "não iria funcionar" em Portugal, mas tem a certeza que as famílias tomarão os cuidados possíveis. Contudo, frisou que "não é por acaso que os momentos de contaminação têm sido nos convívios sociais".

Como costumamos dizer, o Natal é quando o homem ou mulher quiser, seguramente teremos ao longo do próximo ano boas ocasiões para celebrar o Natal da forma como gostaríamos de celebrar agora", disse António Costa.

Numa nota final, Costa justificou a opção de manter as medidas no Natal, com a salvaguarda da segurança rodoviária