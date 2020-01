Fonte da candidatura de Rui Rio avança que o atual presidente do PSD foi reeleito no cargo com 53,3% dos votos. Luís Montenegro fica com 46,7%.

Miguel Pinto Luz, que ficou para trás na primeira volta das diretas, deu os parabéns a Rui Rio no Facebook.

O PSD precisa, depois deste período de disputa interna, de voltar a ser uma opção credível e a verdadeira alternativa ao actual Governo", realçou.

O atual presidente do PSD foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas – que se realizou há uma semana - com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar social-democrata conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da segunda volta.