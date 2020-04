O PIFAS era a mascote do "Programa de Informação das Forças Armadas" transmitido pela Emissora Oficial da Guiné, e da responsabilidade da Repartição de Assuntos Civis e Acção Psicológica, por onde passaram militares importantes do MFA, como Otelo Saraiva de Carvalho ou Ramalho Eanes.

O Programa das Forças Armadas da Guiné era mais liberal do que a Emissora Nacional, transmitindo canções de autores proibidos, como José Mário Branco, Sérgio Godinho ou Zeca Afonso. Os locutores de serviço eram jovens politizados a cumprir o serviço militar, como João Paulo Dinis (que teve um papel importante no 25 de Abril ao emitir a canção de Paulo de Carvalho, "Depois do Adeus", o primeiro sinal para início das operações militares antes da senha "Grândola Vila Morena"), ou o Armando Carvalheda.

O PAIGC tinha também um programa de rádio, a "Rádio Libertação − A Voz do PAIGC", que passava essencialmente mensagens de cariz político e musica africana, mas também alguma música portuguesa proibida em Portugal.

O boneco existente no Ephemera está incompleto, pois o original tinha também um gravador e microfone.

