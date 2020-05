O Presidente da República visitou esta segunda-feira a Torre de Belém, em Lisboa, no dia em que reabrem os museus e monumentos em Portugal, dando continuidade à segunda fase do calendário do desconfinamento previsto pelo Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que a luta contra a Covid-19 "é uma maratona" mas ressalvou que os primeiros quilómetros correram "francamente bem" e que os portugueses deverão, com cautelas, regressar a uma normalidade nos contactos sociais.

Na primeira parte da maratona, ganhámos os primeiros cinco quilómetros, correram francamente bem. Agora, estamos nos segundos cinco quilómetros", admitiu o Presidente.

Questionado sobre a reabertura das escolas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as informações recolhidas até ao momento "são boas" e assinalou que pais, alunos e professores perceberam a importância do regresso às salas de aula. "O passo inicial foi dado", frisou.

Eu sou sempre muito cuidadoso e defendo a abertura, com cuidado. Digo aos portugueses, com pequenos passos, com todas as cautelas, não deixem de ir entrando aos poucos numa maior normalidade da vida social", disse Marcelo.

O Presidente admitiu, porém, que nova etapa da "maratona" será feita no outono e inverno, "se houver um segundo surto" do vírus na origem da Covid-19.

Falando sobre a reabertura dos monumentos, o Presidente congratulou-se com o facto de, só na manhã desta segunda-feira, terem entrado na Torre de Belém 50 visitantes.

Nós, de alguma maneira, corremos o risco, Portugal é dos primeiros países da Europa a abrir", afirmou. "É preciso que todos possamos dar exemplos", referiu, explicando que tanto ele como o primeiro-ministro optaram por fazer refeições fora no dia em que também reabriram os restaurantes, depois de quase dois meses a funcionar em regime de take-away.

"Os portugueses têm de sentir a confiança nos passos que dão", frisou Marcelo, acrescentando que "o povo português foi excecional".

Questionado sobre a recandidatura às eleições presidenciais, o Presidente disse apenas que esse tema não é, nesta altura, uma preocupação para os portugueses.

Não sou certamente contra o regime, senão não podia ser Presidente

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta segunda-feira que, pelo seu percurso e pelo juramento que fez ao assumir funções, não é certamente contra o regime, e defendeu que de outro modo não podia ser Presidente da República.

Sabe que um Presidente da República que votou a Constituição como constituinte, que participou na primeira revisão constitucional e que foi eleito e jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição não é certamente um Presidente contra o regime, porque senão não era Presidente da República", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que "faz parte da lógica da própria eleição presidencial e da lógica do juramento como Presidente da República jurar fazer cumprir a Constituição do regime democrático - e não subverter o regime democrático e não substituí-lo por um regime ditatorial, e não questionar o regime democrático".

"Mas isso, se perguntar a qualquer Presidente que jurou a sua Constituição, dirá o mesmo", acrescentou, dirigindo-se para o jornalista que lhe tinha colocado a pergunta.