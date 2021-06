Um homem foi esta sexta-feira atropelado mortalmente, na Autoestrada 6 (A6), pelo carro onde seguia o ministro Eduardo Cabrita.

De acordo com o comunicado do Governo, o Ministério da Administração Interna estava no regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, quando sofreu um acidente de viação.

O Ministério da Administração Interna informa que, hoje, no regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, a viatura que transportava o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão na autoestrada A6".

A nota esclarece ainda que o acidente foi comunicado à Guarda Nacional Republicana (GNR) e "será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor".