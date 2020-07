O eurodeputado Manuel Pizarro foi hoje reeleito para um terceiro mandato à frente da Federação Distrital do PS/Porto, com 70% dos votos, disse à Lusa fonte daquela estrutura partidária.

Líder do PS/Porto desde 2016, reeleito em 2018 para um segundo mandato com 96,6% dos votos, Pizarro teve como opositor, nesta eleição, José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo.

Pizarro, também vereador do PS na Câmara do Porto, anunciou em fevereiro ser candidato às eleições federativas do Porto, que começaram por estar marcadas para março mas foram adiadas devido à pandemia de covid-19.

De acordo com os estatutos do partido, os presidentes de federação podem cumprir até quatro mandatos.