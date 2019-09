O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, demitiu-se esta quarta-feira, anunciou o ministério da Administração Interna em comunicado. A Polícia Judiciária está a realizar buscas na casa de José Artur Neves e a TVI sabe que José Artur Neves foi constituído arguido no caso das golas inflamáveis.

"Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao Primeiro-Ministro", pode ler-se na nota.

A demissão de José Artur Neves surge na sequência da polémica com as golas antifumo. No âmbito deste caso, Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) fez esta quarta-feira buscas em vários locais, entre os quais o MAI e a sede da Proteção Civil.

A polémica das golas, recorde-se, nasceu em julho passado, por suspeitas de que eram inflamáveis. Uma teoria que os testes feitos acabaram por desmentir, mas as notícias não se ficaram por aí, e puseram a nu todo o negócio, levando o Ministério Público a abrir um processo que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Entre as buscas realizadas esta quarta-feira, estão também as feitas à casa do presidente da Proteção Civil, Mourato Nunes.