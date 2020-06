Um despacho da Câmara Municipal do Porto, liderada por Rui Moreira, restringe os horários na noite de São João e proíbe atividade em todas as salas de espetáculos da cidade. A medida afeta diretamente o espectáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, dos Clã, "Deixem o Pimba em Paz".

Em comunicado, a autarquia informa que "um despacho do presidente da Câmara do Porto deu hoje cumprimento a restrições anunciadas há dias para a noite de São João, no Porto. Cafés e lojas de conveniência fecham às 19 e restaurantes não podem ter ninguém dentro depois das 23 horas. As salas de espetáculos não poderão funcionar. As medidas do despacho juntam-se ao corte de trânsito automóvel e pedonal na Ponte Luís I e às restrições no transporte público. As festas oficiais e espetáculos estão cancelados, conforme anunciado a 4 de abril."

O espectáculo "Deixem o Pimba em Paz" estava marcado para o dia 23 de junho, no Coliseu do Porto, e já estava com lotação esgotada. No entanto, com esta medida não poderá realizar-se.