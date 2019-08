O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que o Governo irá declarar o fim da situação de crise energética a partir da meia-noite, ainda que sejam necessários "dois a três dias" para que seja restabelecida a normalidade após a greve dos motoristas de matérias perigosas, desconvocada no domingo.

Já em relação aos postos REPA, deixarão de ser exclusivos a partir das 10:00 da manhã e os cidadãos poderão então abastecer-se de 25 litros de combustível, em vez dos 15 até agora estipulados.

O primeiro-ministro visitou esta segunda-feira a Entidade Nacional para o Setor Energético, tendo falado aos jornalistas no final da reunião. "Felizmente, o país não parou e houve sempre condições de funcionamento", congratulou-se António Costa. "Na contingência que vivemos, vivemos todos com a maior normalidade possível", frisou o primeiro-minsistro, destacando que o Governo assegurou que o direito à greve dos motoristas era respeitado e que, simultaneamente, o país continuaria a funcionar normalmente.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou no domingo que decidiu desconvocar a greve que se iniciou na segunda-feira, dia 12.

A decisão, anunciada pelo presidente do SNMMP, Francisco São Bento, foi tomada durante um plenário de trabalhadores do sindicato, que decorreu no domingo à tarde em Aveiras de Cima.

O Governo confirmou hoje que está marcada uma reunião a realizar terça-feira no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, com vista à retoma das negociações.