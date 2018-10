O Governo escolheu o tenente-general Nunes da Fonseca para suceder a Rovisco Duarte como Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).

O anúncio foi feito pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, em Bruxelas, à margem de um encontro do Conselho Europeu. Costa explicou que a escolha de Nunes da Fonseca recebeu parecer favorável, por unanimidade, do Conselho Superior do Exército.

O Presidente da República já aceitou a proposta de nomeação e marcou a posse para esta sexta-feira, às 19:00, no Palácio de Belém, em Lisboa, segundo uma nota no site da Presidência da República.

O general Rovisco Duarte apresentou na quarta-feira o pedido de demissão ao Presidente da República. Foi exonerado das funções na quinta-feira.

Esta sexta-feira, o Diário de Notícias revelou que o documento que o tenente-general Martins Pereira recebeu de responsáveis da Polícia Judiciária Militar sobre o caso de Tancos envolve Rovisco Duarte. O então CEME terá proibido a entrada da Polícia Judiciária no Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) no dia em que aparecerem as armas furtadas em Tancos.