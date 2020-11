O Governo divulgou esta quinta-feira que pediu ao Presidente da República uma nova reunião com peritos na área da saúde antes de decidir que medidas irá tomar para conter a pandemia de covid-19.

Estando em vista uma eventual renovação do estado de emergência, o executivo não vai anunciar as novas medidas antes de sábado, até porque ainda quer reunir as opiniões dos especialistas.

A nota do gabinete do primeiro-ministro informa ainda que Marcelo Rebelo de Sousa vai submeter o decreto para a prorrogação do estado de emergência nesta quinta-feira, com o documento a ir a votação no parlamento na sexta-feira.