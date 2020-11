Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao país na sexta-feira, sobre as medidas de combate à pandemia de covid-19. A Comunicação do Presidente da República tem hora marcada para as 20:00.

Marcelo enviou, esta quinta-feira, uma nova proposta de estado de emergência para a Assembleia da República.

De acordo com o diploma, o projeto de decreto presidencial que renova o estado de emergência volta a permitir o confinamento compulsivo de pessoas infetadas ou em vigilância ativa, assim como o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços e empresas.