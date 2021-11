O voto único do deputado regional do Chega pode ser decisivo para que uma crise política não seja consumada nos Açores e, até agora, o jogo ainda está em aberto, como afirmou José Pacheco aos jornalistas esta sexta-feira.

Com a janela temporal a diminuir até à votação na generalidade, na quinta-feira, a TVI sabe que o deputado vai votar contra o Orçamento para a Região Autónoma para 2022, se não houver um novo acordo.

Assim, José Pacheco só viabiliza o orçamento para a região com um acordo com calendário e com a mudança de atitude do PSD.

Na conferência de imprensa, depois de a perda de confiança da estrutura nacional do partido chefiado por André Ventura ao XIII Governo Regional, Pacheco sublinha a “insatisfação” que sentiu nos últimos dias, apontando “uma notória falta de respeito pelo Chega”.

Contudo, e como já tinha prometido ter a última palavra, José Pacheco está pronto para dar uma “última oportunidade” ao Executivo, já que o diálogo está a decorrer de forma positiva.

“Tendo em conta todos os desenvolvimentos dos últimos dias, encontramo-nos mais confortáveis com as garantias que nos foram dadas”, diz o deputado regional, acrescentando que sente o dever de avaliar uma vez mais uma nova oportunidade neste Governo de direita.

Aos jornalistas, sublinhou novamente que “nada está fechado” e que “tudo pode acontecer”, salientando que, a bem da minha terra, “estamos em crer que as negociações darão resultado a compromissos sérios”.

Para que o Governo consiga chegar a esse compromisso decisivo, José Pacheco não perde tempo e expõe o caderno de encargos necessário a criar essa estabilidade. Entre essas medidas estão o apoio à natalidade - que pede 1.500 euros por cada nascimento, mais se for numa zona de despovoamento - e a dotação de “equipamentos há muito prometidos e desejados” a quatro corporações de bombeiros.

Mas vai mais longe. Pede uma remodelação do custo da máquina do elenco regional, que transmitiu já ter o aval do Governo Regional, tal como a redução do endividamento e do número de dependentes do RSI.

Outra prioridade do partido é a colocação em funcionamento do gabinete anticorrupção e uma interrupção no investimento público na SATA. "Temos de encontrar uma solução definitiva", reiterou sobre este último objetivo.