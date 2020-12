O primeiro-ministro, António Costa, vai ficar em isolamento profilático até dia 29 de dezembro. A decisão foi comunicada esta sexta-feira pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Na sequência da exposição a caso de COVID-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efetuada por Autoridade de Saúde, este foi considerado contacto com exposição de alto risco, ficando sujeito a vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição, com isolamento profilático na Residência Oficial até ao final do período de vigilância ativa", pode ler-se, no comunicado.

O primeiro-ministro ficou em isolamento preventivo, após ter estado na quarta-feira, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que se encontra infetado com o novo coronavírus.

António Costa fez o teste de despiste à covid-19 esta quinta-feira, no âmbito da preparação da sua visita, entretanto cancelada, a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e às tropas portuguesas no Mali e República Centro Africana.