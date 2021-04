O Governo decidiu, esta quinta-feira, avançar com a terceira fase do desconfinamento na próxima segunda-feira, ainda que com exceção de alguns concelhos.

Em todo o território continental, abrem as escolas do Ensino Secundário e o Ensino Superior.

Nos concelhos que avançam para a próxima fase, eis a lista do que abre já na próxima segunda-feira.

O QUE REABRE A 19 DE ABRIL

• Ensino secundário

• Ensino superior

• Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos

• Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação

• Todas as lojas e centros comerciais

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 4 pessoas ou 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados

• Modalidades desportivas de médio risco

• Atividade física ao ar livre até 6 pessoas

• Eventos exteriores com diminuição de lotação

• Casamentos e batizados com 25% de lotação.