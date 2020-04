JCF era a Juventude Católica Feminina, uma organização da Acção Católica, e estávamos em 1938, em plena guerra de Espanha. Todas as publicações religiosas, praticamente sem excepção, eram virulentamente anti-comunistas e partidárias da ditadura. Um dos pontos desta série de "és cúmplice" é exactamente a referência aos "deveres de estado", ou seja de obediência ao regime do Estado Novo. A contradição "cúmplice" / "apóstola" está centrada na contabilidade de almas ganhas ou perdidas, e a imoralidade era sinal de "paganismo". Ler, vestir, divertir-se ... ir à praia, são as fontes do pecado.

Isto parece estar muito longe, mas está mais perto do que parece, só que com outras palavras. No mundo católico, mas também no mundo evangélico e no Islão.

