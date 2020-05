Depois do 25 de Abril houve uma explosão de pornografia e de publicações com anedotas e desenhos obscenos, quase tudo de muito baixa qualidade e muito grosseiro. Os desenhos de Vilhena eram uma obra de arte comparado com o que então se publicava. Havia pornografia reproduzida em fotocópias e stencil, numa tentativa de beneficiar de um mercado que se abria com a liberdade e o fim da censura. Algumas dessas publicações tinham referências sobre a actualidade política. Era o caso deste Riso do Retornado de 1976, escrito e desenhado no mesmo estilo de dezenas de outras revistas vendidas pelas ruas em bancas improvisadas. Mas o alvo principal era o almirante Rosa Coutinho, o "Rosa vermelho", da primeira à última página. Em todos os desenhos, quase sempre de mulheres nuas, camas e homens escanzelados todos brancos, há apenas um figura negra, uma criada com um filho às costas, a única imagem de mulher que não é sexy. Não percebo muito bem de que é que os retornados se riam.

