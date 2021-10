O Presidente da República promulgou, nesta quarta-feira, o diploma sobre as margens nos preços dos combustíveis, apesar de considerá-lo limitado perante "uma situação de emergência económica e social, que mais do que justifica a intervenção do Estado no mercado".

Trata-se do Decreto da Assembleia da República que "cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples" e que altera o Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de fevereiro.

A presente lei adota medidas paliativas, indispensáveis e urgentes. Paliativas, porque visando atenuar sacrifícios e suavizar, parcialmente, os custos sociais do presente preço dos combustíveis. Indispensáveis, porque esses custos atingem, de forma muito agravada, as famílias e as empresas. Urgentes, atendendo aos efeitos económicos e sociais imediatos desses sacrifícios", começou por observar Marcelo, segundo a nota divulgada no site da Presidência.

No entanto, para o Presidente da República, apesar de serem adotadas medidas "indispensáveis e urgentes", o Governo optou por dar apenas um "pequeno passo", deixando de fora "várias outras questões da situação atual", como a reavaliação dos impostos sobre os combustíveis, que sublinhou ser um "escolha política".