Esta fotografia, do início do século XX, de um "casal cristão" tirada na Missão de S.Salvador do Congo, hoje M´Banza-Kongo, em Angola, retrata não só o casal como também o que é o colonialismo. Nada do que este casal veste tem a ver com as sua origem e cultura africana, a não ser talvez o chapéu da esposa. E mesmo assim, como estamos numa época em que se usavam chapéus engalanados, talvez nem sequer o chapéu. A postura diz também muita coisa. Ele assume uma posição de elegante, cruzando os pés; ela está ali pousada, hirta como se estivesse em sentido. Ambos estão tristes, mas pode ser que só estejam sérios pelo grande momento em que o senhor missionário lhes tirava a fotografia.

