O Presidente da República promulgou o diploma que prevê aquela que já é a sexta alteração à lei sobre a Procriação Medicamente Assistida (PMA).

O Tribunal Constitucional tinha chumbado a lei devido à norma que previa o anonimato dos dadores.

Na alteração promulgada agora por Marcelo, e aprovada no Parlamento em dezembro de 2018, é garantido o acesso à identidade civil do dador, apenas pela parte dos nascidos por procriação medicamente assistida, ficando assim ultrapassado o chumbo do Tribunal Constitucional.