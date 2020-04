Este D. Pancho não tem D. Quixote mas é coincidência a mais para não ser Sancho Pança. Também cavalga um burro, radiante pelo milagre da aspirina, e traz atrás de si todo um falanstério de animais, incluindo uma vaca que acompanhava o seu dono na dor de cabeça. Pancho, aliás Sancho, também resolveu nesta antiga publicidade um velho dilema que nascera de uma frase de Cavaco Silva sobre as vacas que sorriam nos Açores, uma associação com o queijo "La Vache Qui Rit". Na verdade, são vacas a rir a mais, para que os simpáticos bichos não se riam mesmo. É a vaca do queijo, a vaca de Cavaco e uma vaca "feliz"que aparece num reclame dos produtos açoreanos. Agora com a chancela da Bayer, deixou de haver dúvidas.

Veja aqui o programa Ephemera da TVI24

A TVI24 associa-se à biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, publicando todos os dias uma imagem inédita dos fundos do arquivo, que estão a ser tratados mas ainda não foram publicados. Essa imagem, que pode ser uma fotografia, um panfleto, um documento, a capa de um livro, um objecto, um autocolante, um pin, um cartaz, um vídeo ou uma gravação será acompanhada por um pequeno texto que complementa a informação do EPHEMERA DIÁRIO.

Quem possa ter mais documentação ou informações sobre a imagem/tema em causa pode enviar para jppereira@gmail.com ou jrreis@tvi.pt.