Ana Paula Vitorino foi esta quinta-feira aprovada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) para tutelar a Autoridade de Mobilidade e Transportes, noticiou esta terça-feira o jornal ECO e confirmou a TVI.

A deputada socialista passou na avaliação de currículo e na entrevista pessoal, sendo que vai auferir no novo cargo um salário bruto de 8250 euros, acrescido de despesas de representação que poderão ir até 40% deste valor.

Segundo o parecer da CRESAP, não há qualquer referência a um eventual conflito de interesses por Vitorino ter sido ministra do Mar do primeiro Governo de António Costa ou pelo facto de ser, atualmente, deputada do PS.

A socialista já fez entretanto saber que cessará os trabalhos no parlamento como deputada, devido a incompatibilidades com a nova função.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, já tinha zelado pelas qualificações da antiga governante, sublinhando “independência face aos regulados”.

Pedro Nuno Santos disse mesmo que "se há pessoa qualificada” e que "dá garantias de independência face aos regulados, é Ana Paula Vitorino".

É uma das pessoas mais qualificadas no nosso país da área [dos transportes] e quem a conhece percebe que tem um perfil que garante independência face aos regulados”, assegurou, no lançamento da variante rodoviária a Arruda dos Vinhos.

Antes de ser ministra do Mar, Ana Paula Vitorino foi secretária de Estado dos Transportes, entre 2005 e 2009.