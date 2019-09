O PSD pode vencer este domingo as eleições legislativas regionais na Madeira, com 37% a 41% dos votos, o que lhe retiraria a maioria absoluta no parlamento, segundo a projeção da RTP/Católica.

Com este resultado, o PSD elegeria entre 19 e 23 dos 47 deputados da assembleia regional. Atualmente conta com 24 assentos parlamentares.

De acordo com a projeção, o PS alcançaria entre 34% a 38% dos votos, o que seria o melhor resultado de sempre do partido na Madeira. O CDS-PP 5% a 7% e o Juntos Pelo Povo (JPP) 3% a 5%.

Segue-se a CDU, com 1% a 3%, o BE, também com 1% a 3%, e o PAN, com 1% a 2%.

A projeção aponta para uma taxa de abstenção entre 41% e 46%.

Em 2015, os resultados das legislativas regionais permitiram ao PSD manter, por um deputado, a maioria absoluta – com que sempre governaram a região -, ocupando 24 lugares na assembleia legislativa.

O atual parlamento é ainda composto por CDS (sete deputados), PS (cinco), JPP (cinco), CDU (dois), BE (dois), PTP (um) e um deputado independente/não inscrito.

Há quatro anos, nas eleições antecipadas – devido à demissão do então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim -, a abstenção foi 50,42%.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para as eleições de hoje, com um círculo único.

José Lino Tranquada Gomes, actual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, reagiu às primeiras projeções das eleições legislativas que dão a vitória ao PSD, mas sem maioria absoluta. Tranquada Gomes salientou o "civismo" com que os madeirenses participaram no ato eleitoral deste domingo. Chamou ainda a atenção para a diminuição significativa da abstenção.

Para o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, apesar de os dados divulgados serem apenas projeções, uma coisa é certa, "o PSD mantém-se como partido liderante" e que isso revela que "a população da Madeira e do Porto Santo continua a confiar num projeto social-democrata".