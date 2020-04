O Fundo Nacional Judaico (קרן קימת לישראל, Keren Kayemeth LeIsrael), inspirado por Theodor Herzl, teve origem no 5º Congresso Sionista, realizado em 1901, em Basileia (Suiça), e visava a obtenção de meios para a compra de terras na Palestina.

Um empregado bancário teve a iniciativa de colocar uma caixa no seu escritório, para obtenção de dinheiro, tendo-se a ideia popularizado de tal forma nas comunidades judaicas que, em 1904, começaram a ser produzidas as «blue box» que subsistem até à actualidade e são um ícone do sionismo.

O exemplar que integra o Arquivo Ephemera data de 1948, ano da fundação do Estado de Israel.

