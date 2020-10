O Governo da Madeira aconselhou os residentes no arquipélago a não efetuarem viagens ao território continental, considerando que a situação pandémica está "incontrolável".

"Se puderem adiar as viagens agora, façam esse adiamento para não correrem riscos, porque, de facto, a situação está incontrolável no continente", disse o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho de Santana, norte da ilha.