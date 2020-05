Em Portugal os "santinhos" são mesmo santinhos, pequenas imagens de carácter religioso. No Brasil, os "santinhos" são pequenos cartões, do tamanho de cartões de visita, que são distribuídos à boca das urnas e que o eleitor pode levar ao local de voto. O Brasil é uma democracia com milhões e milhões de eleitores, muitos dos quais com muito pouca ou nenhuma escolaridade, e são confrontados com um processo complexo de votação. Daí os "santinhos" que revelam aquilo que essencialmente os candidatos querem dizer, muitos são de candidatos evangélicos, outros de candidatos que apregoam a sua profissão, outros as suas promessas. É evidente que nem todos os "santinhos" são de santinhos, alguns são mesmo de demónios, mas ver os "santinhos" ajuda muito a compreender o Brasil.

