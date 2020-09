O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e deputado, André Silva, vai ser substituído na Assembleia da República por Nelson Silva, até 23 de outubro, depois de ter suspendido o mandato enquanto goza da licença de parentalidade.

André Silva vai estar ausente do parlamento até 23 de outubro, enquanto goza da licença de parentalidade, na sequência do nascimento do filho, na quarta-feira.

O líder do PAN vai ser substituído por Nelson Silva, terceiro na lista por Lisboa.

André Silva foi o cabeça de lista pelo círculo da capital nas eleições legislativas do ano passado, e a número dois foi Inês Sousa Real, atual líder parlamentar.

Nelson Silva é deputado na Assembleia Municipal de Odivelas.

A proposta foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária de hoje, com votos de felicidades e “noites descansadas” para os pais.