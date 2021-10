O Governo lamentou, este domingo, a decisão tomada pela mesa nacional do Bloco de Esquerda em votar contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e afirmou que "não se revê" na descrição feita por Catarina Martins daquilo que consta na proposta e do que foi a postura negocial.

Na conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros, Duarte Cordeiro criticou as razões do Bloco de Esquerda para votar contra o OE e diz que o partido "fechou-se num conjunto de nove propostas concretas".

Propostas essas que o Governo ou as aceitava ou o BE não tinha condições para aprovar. O Governo procurou aproximações, mas não conseguiu em todas", afirmou, acrescentando que "O Governo tem propostas que vão ao encontro de posições do BE".

Para o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Governo teve durante este processo negocial "uma postura bastante construtiva, serena", e "procurou dar resposta e fazer avanços concretos em matérias no Orçamento do Estado e noutras reformas que tivemos oportunidade de aprovar a semana passada”.

Paralelamente, o Governo frisou que "mantém disponibilidade" negocial, mas lembrou que "esmagadora maioria" das propostas do BE são extra-Orçamento

O BE tem até quarta-feira para reavaliar a sua posição e o Governo mantém a disponibilidade para com o BE, no processo normal do Orçamento, na fase de especialidade, aprofundar matérias”, disse, frisando que, no ano passado, foram aprovadas inúmeras propostas da oposição já depois da generalidade.

Recorde-se que a votação na generalidade está marcada para quarta-feira.

O secretário de Estado assegurou ainda que o Governo não ignorou, no processo negocial, as propostas dos vários partidos, que, no caso do BE, começou em julho.

Durante a intervenção da líder do BE, foi referido inúmeras vezes que as propostas do partido assentam em matérias como os salários, pensões e o Serviço Nacional de Saúde”, apontou.

Na perspetiva do Governo, assinalou, este Orçamento “contém o maior aumento do Salário Mínimo Nacional”, de 40 euros, aumento dos funcionários da Administração Pública, desagravamento em dois escalões do IRS, aumentos de pensões e um aumento de 700 milhões de euros no SNS.

Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente – pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha – e votará contra o Orçamento do Estado para 2022”, afirmou hoje a coordenadora do BE, Catarina Martins.

Para segunda-feira às 12:00 está marcada uma conferência de imprensa do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que apresentará o resultado do Comité Central, cuja ordem de trabalhos é a análise da "situação política e social” do país.

O PCP anunciou este ano pela primeira vez, desde o entendimento à esquerda feito há seis anos, o voto contra na generalidade, no caso de a proposta ser votada tal como foi entregue.