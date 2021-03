O Grupo Parlamentar do PS afirmou esta quinta-feira que vai solicitar depoimentos por escrito dos responsáveis políticos que sabiam do buraco do BES antes do aumento de capital.

O anúncio veio do deputado João Paulo Correia que disse que os depoimentos foram pedidos a Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho. Os socialistas vão ainda requerer a audição presencial de Carlos Moedas, na altura Secretário de Estado Adjunto.

João Paulo Correia aludiu à audição de José Honório - antigo vice-presidente do BES - no parlamento esta quarta-feira e sublinhou que foi possível entender que a instituição, pelo menos até 2017, não registou todas as perdas até ter acesso a capital que as pudesse cobrir.

O deputado fala num passivo de sete mil e seiscentos milhões de euros. "Este passivo demonstra o buraco gigante em que estava o Banco, num momento em que as forças políticas sabiam que os instrumentos de dívida estavam nos clientes de retalho do BES", reitera o socialista.

João Paulo Correia argumenta ainda que os políticos a quem o grupo parlamentar solicitou depoimentos deram votos de confiança ao BES, "garantindo que o banco era sólido em 2014".