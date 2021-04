Pelo menos uma pessoa foi detida à porta do Parlamento, neste domingo, durante a sessão solene comemorativa do 25 de Abril, apurou a TVI no local.

A detenção ocorreu pouco antes da saída de Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante as comemorações no Parlamento, cerca de 50 pessoas manifestaram-se em frente à Assembleia da República, a maioria contra a corrupção, mas também negacionistas da covid-19, segundo foi possível observar.

Um homem que se manifestava tentou subir a escadaria, mas foi impedido por agentes da PSP, numa altura em que saíam os convidados da sessão solene do 25 de Abril.

À saída do Parlamento, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, foram apupados enquanto entravam nos respetivos automóveis.

Antes de entrar no carro, Marcelo Rebelo de Sousa acenou aos manifestantes.