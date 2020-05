As capulanas, panos tradicionais usados pelas mulheres, muito comuns em Moçambique e em toda a África Austral, estão bem representadas no ARQUIVO EPHEMERA pela presença de motivos políticos, nacionais e patrióticos. Esta veio da Suazilândia (actual Essuatini) e representa o Rei Mswati III, um monarca absoluto, ainda jovem. Com as suas 15 esposas e 25 filhos, o Rei meteu-se em sarilhos pela vida faustosa que levava, bem como a sua família. A complexidade desta activa poligamia também tem sido fonte de escândalos. As organizações internacionais que estudam as violações de direitos humanos acusaram o Rei e as suas polícias de sistemáticos abusos, incluindo o rapto de mulheres para serem suas novas esposas.

