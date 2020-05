O presidente do PSD considerou que a TAP está a assumir-se como uma transportadora aérea regional, confinada à antiga província da Estremadura, razão pela qual não pode ter os apoios de uma empresa estratégica nacional.

Rui Rio assumiu esta posição perante os jornalistas, em São Bento, depois de questionado sobre o plano de retoma de voos agora apresentado pela Comissão Executiva da TAP e em que a grande maioria se faz a partir de Lisboa.

"Se é assim, como a TAP diz, então não estamos perante uma empresa nacional, mas perante uma empresa de ordem regional, confinada mais ou menos à antiga província da Estremadura, a grande Lisboa. Uma empresa que não responde aos aeroportos de Faro, do Funchal, de Ponta Delgada e do Porto como deve ser, então não é uma empresa nacional, mas, sim, regional", alegou o presidente do PSD