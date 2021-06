O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, não vão estar em Sevilha, no domingo, para a eliminatória dos oitavos de final da Seleção Nacional, frente à Bélgica, confirmou a TVI.

A decisão de não acompanhar a eliminatória em Sevilha, depois de terem estado presentes em Budapeste, na Hungria, surge após o polémico apelo do número dois do Estado, que pediu aos portugueses para se deslocarem em massa à cidade espanhola para acompanharem a Seleção.

A TVI apurou, ainda, que Marcelo não viaja para Espanha por causa da situação sanitária na Andaluzia, com Sevilha entre as cidades mais afetadas pela pandemia. Já Ferro Rodrigues não viaja porque era convidado do Presidente da República.

O chefe de Estado, sabe também a TVI, vai assistir ao jogo na Área Metropolitana de Lisboa.

Já o primeiro-ministro António Costa, que disse que ia ver o jogo em casa, cancelou a agenda em Vila Real.