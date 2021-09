António Costa sublinhou este domingo, após votar em Benfica, que "seguramente" este não será a sua última campanha eleitoral e revelou estar "200% empenhado em governar o País".

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro salientou o facto de ter sido eleito recentemente para secretário-geral do Partido Socialista e sustentou que vai cumprir o mandato "obviamente".

Costa destacou ainda que este "é um momento de grande crise, mas também de reconstrução e superação do País" e reforçou a importância do voto nestas eleições autárquicas já que "o papel dos autarcas é indispensável".

Aliando-se ao apelo do Presidente da República e imediatamente a seguir a ter exercido o direito de voto, Costa explicou que as autárquicas são as eleições onde mais cidadãos intervêm ativamente. São 180 mil portugueses candidatos, numa eleição que é também "uma grande festa da democracia", frisou o primeiro-ministro.

"Independentemente dos resultados, é uma atitude cívica muito relevante. É um dever acrescido de todos participar nestas eleições autárquicas, que são a grande festa da democracia", considerou.

Questionado ainda sobre se as eleições deveriam ter sido organizadas de forma a que os cidadãos em isolamento profilático pudessem também participar, Costa reiterou que este não é o momento de tecer comentários. "A administração eleitoral organizou da melhor forma possível estas eleições, procurando assegurar as formas de voto antecipado".