Catarina Martins admitiu durante a noite eleitoral deste domingo que, apesar de "ainda ser muito cedo", o Bloco de Esquerda está "disponível para ser solução em Lisboa".

A coordenadora do BE descartou, no entanto, acordo com Carlos Moedas, que cerca das 23:00 estava em empate técnico com o atual presidente lisboeta Fernando Medina.

Toda a gente conhece o Bloco de Esquerda. Não negociamos com a direita e, quando negociamos, negociamos em nome da vida concreta das pessoas", frisou, destacando o tema da habitação como a principal prioridade do partido.

A líder bloquista antevê uma noite longa na contagem dos votos e adianta que o Bloco de Esquerda vai reunir esta segunda-feira.