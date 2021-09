Se as eleições Legislativas acontecessem neste domingo, o PS venceria com 30,25% a 38,35% dos votos, ou seja, ficaria no limiar da maioria absoluta, segundo uma sondagem da Pitagórica para a TVI.

O PSD presidido por Rui Rio registaria 16,85% a 24,95% dos votos. O BE, com Catarina Martins, e o CHEGA, com André Ventura, obteriam entre 1,85% e 9,95% das intenções de voto. A CDU, com Jerónimo de Sousa, alcançaria entre 0,55% e 8,65%, João Cotrim Figueiredo, pela Iniciativa Liberal, entre zero e 7,95%. Francisco Rodrigues dos Santos pelo CDS-PP recolheria entre zero e 5,65% dos votos, Inês Sousa Real do PAN poderia ir até aos 5,55% dos votantes. Os indecisos representam nesta sondagem entre 12,85% e 20,95% dos votos.

Nesta sondagem, caso António Costa se recandidatasse, seria o candidato preferido do eleitorado do PS, com 75% dos socialistas a preferi-lo novamente como primeiro-ministro. No eleitorado do PSD, 28% admite votar em António Costa, o mesmo sucedendo com 45% dos bloquistas e 39% dos votantes na CDU. Neste cenário, Costa recolheria 48% dos votos totais.

Outro cenário. Se António Costa não voltar a recandidatar-se a primeiro-ministro, o nome que recolhe maior adesão é o de Fernando Medina, com 26% das intenções de voto entre os socialistas e 18% dos sociais-democratas também a admitirem votar nele. Caso António José Seguro seja o candidato pelos socialistas, os dados são curiosos: há mais sociais-democratas a identificarem-se com ele, 18%, contra 12% dos socialistas.