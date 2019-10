O Conselho de Ministros já reuniu, este sábado à tarde, e aprovou o programa de Governo. A informação foi avançada em comunicado pela Presidência do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros, em reunião realizada hoje na Presidência do Conselho de Ministros, procedeu à discussão e aprovação do Programa do Governo, que será remetido à Assembleia da República nos termos constitucionais", pode ler-se no comunicado.

Na quinta-feira, a conferência de líderes parlamentares agendou a discussão do programa do Governo para quarta e quinta-feira, calendário que mereceu a oposição do PSD.