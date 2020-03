A justificação excecional e temporária de faltas será alargada aos ascendentes e estendida durante as férias da Páscoa, foi esta quinta-feira decidido em Conselho de Ministros.

O regime estava estabelecido até ao início das férias da Páscoa e, neste momento, é alargado também aos ascendentes, no caso dos lares em que os idosos estejam sejam encerrados, e durante as férias da Páscoa", anunciou a ministra do Estado e da Presidência.