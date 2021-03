Portugal vai ter de triplicar o esforço de vacinação contra a covid-19, face à previsão de chegada de 1.800 milhões de doses de vacinas em abril, afirmou António Costa, neste sábado.

Vamos ter de administrar pelo menos 100 mil vacinas por dia", disse o primeiro-ministro, durante uma visita a uma escola de Odivelas, Loures, onde arrancou neste fim de semana o processo de vacinação de professores e funcionários do pré-escolar e do 1.º ciclo, estando prevista a inoculação em todo o país de cerca de 80.000 pessoas.

António Costa defendeu que se trata de "um exercício importante pata testar os postos de vacinação rápidos".

Durante o mês de abril está previsto que venhamos a receber 1.800 milhões de vacinas. Vamos receber em abril tantas vacinas quantas recebemos em janeiro, fevereiro e março, o que implica triplicar o esforço de administração de vacinas", indicou.

O chefe do Governo lembrou que, nessa altura, a inoculação nos centros de saúde "terá de ser complementada com os 150 postos de vacinação", de modo a que o país possa "cumprir as metas".

É bom testar agora para estamos prontos em abril", reiterou.