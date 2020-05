Esta fotografia tem uma história, como aliás todas as fotografias têm uma história. Foi tirada por mim num dos últimos momentos felizes do Vasco, já muito alquebrado pela doença. Era o dia do seu doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto. Não foi fácil conseguir o doutoramento, mais que merecido, do Vasco Graça Moura. Coimbra e Lisboa, onde velhas querelas continuavam vivas, recusaram-no, e mesmo no Porto, na sua cidade, foi arrancado a ferros por um punhado dos seus amigos. O Vasco gostava de honrarias e quis fazer na sua intervenção, aquilo que ambos tínhamos ouvido do Chris Patten, a preparar-se para Chanceler de Oxford, uma oração em latim. Havia vontade e muita ironia na intenção. Numa passagem anterior no hospital tentara, também com a ajuda de alguns amigos como o professor Martim Albuquerque, fazer o texto, mas acabou por desistir. Era a sua segunda desistência do latim, a outra tinha sido o abandono da intenção de traduzir Ovídio. Mas o Vasco era teimoso e uma sobrevivência dessa vontade ficou na longa citação latina de Cícero que fez no seu discurso doutoral.

Quando eu lhe tirei a fotografia disse-lhe para se pôr na posição do Jorge Luís Borges, com a bengala. E ele riu-se, e foi nessa altura que tirei a fotografia. Era um homem único, tinhamos uma amizade clássica, seja lá o que isso for, mas a palavra parece-me bem. (JPP)

