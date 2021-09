Já há substituto para Ana Rita Bessa na bancada parlamentar do CDS. Depois de Galriça Neto rejeitar o regresso ao Parlamento, Sebastião Bugalho vai assumir o lugar como deputado, anunciou o presidente do Grupo Parlamentar do CDS, Telmo Correia.

Enquanto Presidente do Grupo Parlamentar do CDS quero agradecer à Deputada Ana Rita Bessa o extraordinário contributo que deu ao CDS, ao parlamento e ao país, durante o período em que exerceu funções. O seu trabalho em áreas como a educação, a cultura e também na saúde em plena pandemia muito contribuíram para o sucesso do GP, designadamente, para que fôssemos o grupo parlamentar com a melhor taxa de sucesso no que diz respeito a resoluções do parlamento. Competente empenhada e profissional, foi um gosto ter trabalhado com a Ana Rita . A sua saída significa também que no Grupo parlamentar do CDS estão pessoas com vida profissional e que não estão “agarradas “ ao lugar, como temos visto. Embora o meu desejo fosse que continuasse como de resto acontece em relação a qualquer dos outros deputados , respeito a sua decisão e desejo-lhe o maior sucesso. Mais informo que a deputada Ana Rita Bessa será substituída por Sebastião Bugalho", disse Telmo Correia.