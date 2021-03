João Ferreira, eurodeputado do PCP desde 2009 que, esta segunda-feira, apresenta a sua candidatura à câmara de Lisboa, vai ser substituído a partir de julho no Parlamento Europeu por João Pimenta Lopes, anunciou o partido.

João Pimenta Lopes, biólogo, 40 anos, é membro do Comité Central do PCP, e já tinha estado no Parlamento Europeu entre 2016 e 2019, segundo um comunicado do PCP.

Director técnico do Fluviário de Mora, onde também foi autarca na assembleia municipal, pertenceu também à direcção da Mútua dos Pescadores entre 2009 e 2017.

João Ferreira, eleito eurodeputado em 2009, foi cabeça de lista da CDU (PCP/PEV) pela primeira vez em 2014 e repetiu a candidatura em 2019.