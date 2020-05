In illo tempore, no tempo em que os animais falavam, a Internacional era um dos hinos do PS. Aqui está ela em disco, editado pelo PS em 1975, com a letra traduzida por Manuel Alegre, numa tradução bem conseguida de um texto difícil de ser colocado em português. Na verdade, não é bem uma tradução, porque Alegre mudou muito o texto original de Eugene Pottier.

Não mais, não mais o tempo imundo

Em que se é o que se tem

Não mais o rico Todo-o-Mundo

E o pobre menos que Ninguém.

Nesses anos de grande competição política ter uma Internacional própria era um objectivo dos vários grupos políticos. Havia a antiga letra anarquista, havia a do PCP, havia a do PCP(ML) , havia a do MRPP, embora ninguém se atravesse a mexer muito no refrão. Os "famélicos da terra" desapareceram e até alguns dos mais interessantes versos do original caíram no esquecimento. Na música não se podia tocar, mas fez também alguns caminhos sinuosos. Já foram a uma festa de aniversário com gente do Bloco de Esquerda? Irão ouvir o Parabéns a Você com a música da Internacional. Já não há respeito por nada.

Veja aqui o programa Ephemera da TVI24

A TVI24 associa-se à biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, publicando todos os dias uma imagem inédita dos fundos do arquivo, que estão a ser tratados mas ainda não foram publicados. Essa imagem, que pode ser uma fotografia, um panfleto, um documento, a capa de um livro, um objecto, um autocolante, um pin, um cartaz, um vídeo ou uma gravação será acompanhada por um pequeno texto que complementa a informação do EPHEMERA DIÁRIO.

Quem possa ter mais documentação ou informações sobre a imagem/tema em causa pode enviar para jppereira@gmail.com ou jrreis@tvi.pt.