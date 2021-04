A ministra da saúde, Marta Temido adiantou esta terça-feira, no final da reunião do Infarmed, que o Governo está a preparar a próxima fase do desconfinamento, mas não confirmou se esta avança já a 3 de maio.

Estamos a preparar aquilo que pode ser o avanço relativo à próxima fase, em maio", afirmou Marta Temido.

Contudo, a ministra alertou que é necessário "continuar a lutar contra a pandemia porque ela não está ultrapassada".

Entre os resultados positivos da situação epidémica, a ministra sublinhou a diminuição da mortalidade da covid-19 em Portugal e o aumento da intensidade de testagem, que tem revelado uma diminuição da taxa de positividade.

Por outro lado, referiu que o aumento da incidência no grupo etário dos 10 aos 19 anos e a tendência crescente em algumas áreas na região norte é algo a manter a atenção.

O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos reuniram-se esta terça-feira com peritos de saúde pública de várias instituições para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 no país.

A sessão sobre a “situação epidemiológica da covid-19 em Portugal” aconteceu nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), em Lisboa.