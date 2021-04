O Governo aprovou esta quinta-feira o segundo passo de desconfinamento em Portugal. Assim, e segundo a decisão do Executivo, os alunos do 2.º e 3.º ciclos regressam às aulas presenciais na próxima segunda-feira, 5 de abril. Vão igualmente abrir as esplanadas, lojas até 200 metros quadrados e museus.

A decisão do Governo baseia-se na matriz de risco traçada a 11 de março, e que tem em conta a incidência (casos por 100 mil habitantes) e no índice de transmissibilidade (Rt), que se devem manter abaixo de 120 e de 1, respetivamente. Ambos os pressupostos se verificam, ainda que o Rt tenha vindo a subir nos últimos dias.

O que reabre a 5 de abril

• 2.º e 3.º ciclos (e ATLs para as mesmas idades)

. Centros de dia

• Equipamentos sociais na área da deficiência

• Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares

• Lojas até 200 m2 com porta para a rua

• Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

• Esplanadas (máx. 4 pessoas)

• Modalidades desportivas de baixo risco

• Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.