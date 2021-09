O SEF e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm em mãos uma lista de mais de 300 afegãos que cumprem os critérios para serem retirados do país. Passou um mês e nada foi feito.

A TVI reuniu vários testemunhos, em exclusivo, que demonstram como a missão portuguesa não conseguiu retirar todas as pessoas no aeroporto de Cabul e também como as embaixadas portuguesas recusam pedidos de ajuda.

Há famílias a serem encaminhadas para a embaixada de Portugal em Islamabad, mas, lá chegadas, batem literalmente com o nariz na porta, apesar de o governo ter prometido a atribuição de visto humanitários.